DOLARDA AŞAĞI YÖNLÜ SEYİR!
Dolar ve Euro bugün...
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Dolar - euro kaç TL? 17 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
Merkez Bankası'nın, piyasaların beklentisine paralel olarak faizi 75 baz puan indirmesinin ardından aşağı yönlü hareketine devam eden dolar/TL haftanın son gününde 5,85 seviyesinden işlem görüyor.
Euro/TL de 6,49 seviyesinde yer alıyor.
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