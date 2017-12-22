DOLARDA BUGÜN...

ABD'deki vergi yasasının Kongre'den geçmesi ABD tahvil faizlerine yükseliş olarak yansırken, döviz piyasalarında sakin bir seyir söz konusu. Buna paralel dolar/TL'de yatay ancak hafifi aşağı eğilimli bir hareket gözleniyor.

ABD’de Cumhuriyetçilerin hazırladığı vergi indirimi yasa tasarısı Temsilciler Meclisi’nde bu hafta yapılan nihai oylamada kabul edildi. Daha önce Senato’da da kabul edildiği için Kongre’nin her iki kanadından da geçmiş olan tasarı, ABD Başkanı Donald Trump’ın imzalamasının ardından yasalaşacak.

aklaşık olarak 1.5 trilyon dolarlık vergi indirimi içeren tasarının Kongre’den geçmesiyle, bu yılın başında göreve gelen Trump ilk büyük yasama başarısını kaydetmiş oluyor.

Dolar yükselmesine rağmen haftalık kayıp kaydetmeye hazırlanırken; euro, Katalonya’daki seçim sonuçlarının İspanya’dan ayrılık yanlılarının kazandığını göstermesinin ardından geriledi. Bu Madrid’e vurulan bir darbe oldu.

İspanyol hükümeti, bu seçimin bağımsızlık yanlısı partilerin Katalan parlamentosundaki üstünlüğünü yıkacağını ve bölgenin İspanya’dan ayrılma isteklerine son vereceğini umuyordu. Ancak Katalonya’nın bölgesel parlamentosunu seçmek için yapılan oylamada oyların yüzde 96’sı sayıldığında ayrılık yanlısı partilerin 135 sandalyenin 70’ini kazandığı görüldü. Bu gelişmenin ardından euro 1,1817 dolara kadar geriledi.

Dolar endeksi yüzde 0.1 artışla 93.400 dolara yükseldi. Ancak haftalık yüzde 0.6 ekside bulunuyor.

Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde ise bu azalan hacim döneminde genel olarak iyimser bir hava yaşanıyor.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde hafta başından bu yana görülen olumlu hava TL’ye de yansıyor. Öte yandan Merkez Bankası’nın (TCMB) geçen hafta geç likidite penceresi faizinde yaptığı 50 baz puanlık artışı ortalama fonlama maliyetine de yansıtarak yüzde 12.75’e çekmesi de piyasayı destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Yılın son günlerinde piyasaların yakından takip ettiği son önemli gelişmeler olan geçen haftaki Fed ve TCMB’nin faiz kararlarının ardından piyasalarda nispeten yatay bir seyir gözlenirken; ABD’deki dava süreci, jeopolitik gelişmeler, ABD ve AB ile ilişkiler hâlâ yakından izleniyor.

ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle yargılanan Halkbank yetkilisi Mehmet Hakan Atilla’nın New York’da görülen davasında istişarelerin ikinci gününde jüri karara varamadı. Jüri üyelerinin bugün istişarelere devam etmeleri bekleniyor.

Davada dokuz sanık İran’ın ABD’nin yaptırımlarını ihlal etmesine yardım etmekle suçlanıyor. Ancak sadece İran-Türk uyruklu altın taciri Reza Zarrab ve Atilla ABD’de tutuklu bulunuyor.

Dolar/TL bu sabah saat 09.03’te 3.8202/3.8226 seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatte sepet bazında TL 4.1736/4.1758, euro/TL ise 4.5269/4.5298 seviyesinde.

Tahvil/bono piyasasında ise gösterge 10 yıllık tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.05 seviyesindeydi. Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün ortalama bileşik faiz yüzde 13.43 oldu.