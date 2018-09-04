DOLARDA DALGALANMA!

TCMB’nin dün 13 Eylül’deki PPK toplantısında parasal duruşunu yeniden şekillendirileceğini duyurması, toplantıda bir faiz artışı yapılacağı beklentisini güçlendirmiş durumda.

Ancak TCMB’nin nasıl bir adım atacağına yönelik belirsizliğin TL’de anlamlı bir değerlenme hareketini engellediği belirtiliyor. Bankacılar TCMB’nin daha önce piyasayı beklentiler konusunda hayal kırıklığına uğrattığını ve 13 Eylül’de tatmin edici bir faiz artışı yapılıp yapılmayacağına dair endişelerin piyasada hakim olduğunu belirtiyor.

Öte yandan para politikasına yönelik endişelerin yanı sıra maliye politikası, BDDK’nın swap kısıtlaması gibi adımlarının yan etkileri, ekonomide sert iniş riski ve ABD’nin olası yaptırımları gibi unsurların da belirsizlik kaynağı olmaya devam ettiği belirtiliyor.

VOLATİLİTEYİ AZALTTI

Bir bankacı, “TCMB kuru aşağı çekmese de volatiliteyi azalttı. Ancak bu sene TCMB’nin verdiği mesajlar ile algılamalar çok farklı oldu. O yüzden yatırımcı atılacak adımları görüp ona göre hareket etmek istiyor. Dolayısıyla kurda PPK’ya kadar mevcut seviyelerin etrafında hareket görebiliriz” dedi.

TEMKİNLİ FAİZ ARTIŞI

Tüketici fiyatları Ağustos’ta yüzde 2.23 olan beklentilerin hafif üzerinde yüzde 2.3 yükselirken, yıllık bazda yüzde 17.9 ile 2003 bazlı serinin yeni zirvesine ulaştı. Bu noktada TCMB’nin yüzde 17.75 seviyesindeki haftalık repo faizini ne kadar artıracağı büyük önem taşıyor. Analistler reel faizleri tekrar pozitif alana çekmek ve piyasalara güven telkin etmek için 1000 baz puana varan oldukça yüklü faiz artırımı yapılması gerektiğine dikkat çekerken; buna karşılık TCMB’den ise daha temkinli bir faiz artışı bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaşanan maliyet şokları sonrasında ithal fiyatlarındaki artışlar nedeniyle kısa vadede enflasyonda geçici artışların normal olduğunu belirterek, gelinen seviyelerin enflasyonla topyekûn mücadele gerektirdiğini söyledi.

Tahvil-bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 21.49, valörde son işlemde yüzde 21.23 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta son işlemde yüzde 24.4 seviyesindeydi.