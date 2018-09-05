DOLARDA DALGALANMA!

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, Rus savaş uçaklarının 22 gün aradan sonra İdlib'e tekrar hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Türkiye, Astana süreci kapsamında çatışmasızlık bölgesi ilan edilen ve Türkiye'nin 12 gözlem noktası kurduğu İdlib'e yönelik geniş kapsamlı bir askeri harekata yeni göç dalgalarına ve sivil ölümlerine neden olabileceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Dolar/TL 6.6849/6.6891'den, euro/TL 7.7572/7.7541'den işlem görüyor.

Borsa İstanbul da ise dün 0.77 düşüşle 93,189.27 seviyesinden kapanmasının ardından bugün yatay bir açılış bekleniyor.

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, TCMB’nin 13 Eylül toplantısına ilişkin beklenti oluşturması ardından dolar/TL’nin 6.50-6.70 bandında hareket ettiğini söyleyerek, “TCMB’den piyasa gerçekliğinden farklı bir faiz kararı gelmesi halinde reaksiyonlar sert olabilir. Şu anda tahvil faizleri yüzde 24 seviyesinde ve piyasa bu seviyeyi dikkate alacaktır. Eylül başında yapılan zamlar, kur geçişkenliği ve diğer unsurlar yılsonunda enflasyonun yüzde 20’ye yakın ya da üzerinde gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Bu nedenle piyasada yüzde 20 enflasyonun üzerinde yüzde 4-5’lik reel faiz getirebilecek bir faiz oranı beklentisi bulunuyor” dedi.

Tüketici fiyatları Ağustos’ta yüzde 2.23 olan beklentilerin hafif üzerinde yüzde 2.3 yükselirken, yıllık bazda yüzde 17.9 ile 2003 bazlı serinin yeni zirvesine ulaştı. Analistler reel faizleri tekrar pozitif alana çekmek ve piyasalara güven telkin etmek için 1,000 baz puana varan oldukça yüklü faiz artırımı yapılması gerektiğine dikkat çekerken; buna karşılık TCMB’den ise daha temkinli bir faiz artışı bekleniyor.

Öte yandan para politikasına yönelik endişelerin yanı sıra maliye politikası, BDDK’nın swap kısıtlaması gibi adımlarının yan etkileri, ekonomide sert iniş riski ve ABD’nin olası yaptırımları gibi unsurların da belirsizlik kaynağı olmaya devam ettiği belirtiliyor.

Özer, bu sabah yatay açılış beklenen borsa tarafında ise, “BIST-100’de şu an teknik olarak oldukça kritik bir yerdeyiz, teknik olarak 50 günlük ortalamaya denk gelen 94,200 seviyesinin üzerine çıkmakta zorlanıyoruz. Bu seviye borsa yatırımcısı için bir karar noktası bu nedenle yeni pozisyon alacak yatırımcılar için 94,200 üzerinde yerleşik seyirlerin olması oldukça önemli. Endekste 92,000 seviyesine kadar çekilmeyi normal karşılamakla birlikte aşağı kırılması satışların 88,000’e doğru geri çekilmesine olanak tanıyacaktır. Ancak şimdilik 94,200-92,000 arasında kısa dalga boyu devam ediyor” dedi.

Tahvil-bono piyasasında ise gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 20.97, valörde son işlemde yüzde 20.91 seviyesindeydi.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları Wall Street’i izleyerek düşüş kaydederken, yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri dolar ABD kaynaklı ticaret geriliminin artacağı endişeleriyle iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal 200 milyar dolar tutarındaki ürüne, kamuoyundan görüş bildirme süresinin dolacağı Perşembe gününden itibaren ek gümrük vergisi getirmeye hazır olduğunu açıklaması yatırımcılarda endişe yaratıyor.

Gelişmekte olan ülke piyasalarındaki tansiyon da artıyor. Güney Afrika ekonomisi resesyona girerken, Arjantin pesosu, hükümetin IMF’den ek destek almaya yönelik çabalarına ABD Başkanı Trump’ın destek vermesine rağmen yüzde 2 değer kaybetti.