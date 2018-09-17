DOLARDA DALGALANMA!

Dolar/TL Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonla mücadele adına politika faizinde 625 baz puan ile beklentinin üzerinde bir artışa gitmesi ve ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapabileceği mesajları ile sert geriledikten sonra bugün 6.17'in altında dalgalı bir seyir izliyor.

TCMB’nin daha önce gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirleneceğine yönelik açıklamıştı. Bir haftalık geçiş süreci ardından gecelik borç alma faizi yüzde 22.5, gecelik borç verme faizi yüzde 25.5, geç likidite penceresi faizi ise yüzde 27 seviyesine gelmiş olacak.

GÖZLER 20 EYLÜL’DE

Bankacılar TCMB’nin kararının TL ve enflasyon görünümü için pozitif olduğuna dikkat çekerken, faiz artışının Türkiye ekonomisinin sorunlarına kesin çözüm olamayacağını, ancak kur şokuna neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması için zaman kazandırabileceğine de dikkat çekiyorlar.

Bu kapsamda 20 Eylül’de açıklanacak Orta Vadeli Program (OVP) da yakından takip edilecek.