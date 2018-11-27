DOLARDA DALGALANMA!

Dolar/TL ne kadar oldu? Piyasalar küresel gelişmelere odaklandı…

Petrol fiyatlarında son dönemdeki sert düşüşün TL'yi desteklemesiyle dolar/TL dün 5.22'li seviyelere kadar gerilerken, piyasada küresel gelişmeler izlenecek.

Dolar/TL Kasım ayı başından bu yana 5.22-5.50 bandında dalgalanırken, piyasalarda Türkiye-ABD ilişkilerindeki iyileşme paralelinde Halkbank konusundaki gelişmeler, İran yaptırımlarına tanınan muafiyet, ABD faiz kararları, ticaret savaşları ve Brexit süreci yön belirleyici unsurlar olarak takip ediliyor.

Genel olarak petrol fiyatlarındaki düşüş ve gelişmekte olan piyasalara yönelik olumlu algının TL’ye olumlu yansıdığını söyleyen bir bankacı, “İçeride ise enflasyonun düşeceği ve ekonominin cari fazla vermeye devam edeceği beklentilerinin de desteği var. Bugün gündem sakin görünüyor, piyasada küresel gelişmeler izlenmeye devam edilir” dedi ve ekledi:

“Trump’ın açıklamalarının TL tarafına çok bir yansıması yok gibi. Dolar/TL’nin 5.23 seviyesinin altında kalması halinde 5.05’e kadar hareket görebiliriz ancak bunun için kısa TL pozisyonlarda hızlı bir çözülme olması gerek. Aslında TL Ağustos ayındaki sert değer kaybını önemli ölçüde geri aldı dolayısıyla bundan sonra aşağı hareket nispeten sınırlı olur.”

Aynı bankacı diğer taraftan TL mevduatlara üç ay süreyle yapılan stopaj düzenlemesinin ay sonunda sona ereceğini, uygulamanın devam etmesinin TL’ye pozitif yansıyacağını söyledi.

Ağustos sonunda alınan bir karar ile üç ay için geçerli olmak üzere altı aya kadar vadelerde TL mevduatlara stopaj oranı yüzde 15’ten yüzde 5’e çekilmişti.

Dolar ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin yeni endişelerin güvenli liman para birimlerini desteklemesiyle kazanımlarını korudu ancak yatırımcılar Fed’in politika yönlendirmesinden ipuçları beklerken bu hareket sınırlı kaldı.

Trump’ın Çin ile ticaret anlaşması umutlarını zedeleyen açıklamaları küresel risk iştahını baskıladı.

İşlemciler Fed’in faizleri kaç kez daha artırabileceğine dair ipuçları için Fed Başkanı Jerome Powell’ın Çarşamba günü yapacağı konuşmaya ve Fed’in 7-8 Kasım tarihli toplantısının Perşembe yayınlanacak tutanaklarına odaklanmış durumda.