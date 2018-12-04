DOLARDA DALGALANMA!

Petrol fiyatlarındaki 86 dolarlardan 60 doların altına yaşanan sert düşüş sonrası dün başlayan yükseliş eğilimi TL'yi baskılamayı sürdürüyor, enflasyon verisi sonrası piyasada TCMB para politikası yakından izleniyor.

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL 5.2417/5.2461'den, Euro/TL 5.9677/5.9738'den işlem görüyor.

ABD ile Çinli liderlerin G20’de iki ülke arasındaki ticaret geriliminin tırmanmasını önleyecek bir mutabakata varması küresel piyasalarda dün risk iştahında ciddi bir artış sağlamıştı. Ancak TL petrol fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle benzer para birimlerinde görülen iyimserliği dün yansıtamamıştı.

Bir diğer taraftan tüketici ve üretici enflasyonunda dün beklentilerin üzerinde görülen düşüş sonrası TCMB’nin faiz indirimlerini tahminlerden erken, belki de 13 Aralık’taki ilk toplantısında gündeme alabileceği beklentisi de TL’deki değer kaybında etkili oldu.

Bir diğer taraftan TL mevduatlara sağlanan vergi desteğinin Aralık ayı başı itibarıyla sona ermesiyle birlikte de TL mevduatın döviz mevduata göre avantajı da ortadan kalkmış oldu.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Kasım’da otomotiv, beyaz eşya ve mobilya vergi indirimleri, TL’deki değerlenme ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle beklentilerin üzerinde yüzde 1.44 azalırken, enflasyonun yıl sonunda yüzde 20.8 olan YEP hedefine yakın gerçekleşmesi bekleniyor.

Bankacılar “para politikasında sıkı duruşun uzun süre korunacağı” söylemini koruyan TCMB’nin önümüzdeki döneme yönelik para politikası söylemlerinin artık daha yakından takip edileceğini belirtiyorlar. Piyasa TCMB’den gevşeme adımı beklese de bu beklentiler genellikle 2019’un ikinci yarısına yönelik. Dünkü verinin ardından ise TCMB’nin daha erken bir adım atıp atmayacağı piyasanın gündeminde olacak.

Küresel piyasalarda ise dolar ABD hazine tahvil getirilerinin üç ayın dip seviyesine gerilemesiyle Asya borsasındaki işlemlerde değer kaybetti. ABD hazine tahvil getirilerinin düşmesi bazı yatırımcıların Fed’in faiz artırım hızını yavaşlatacağı öngörülerine işaret etti.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks yüzde 0.23 düşüşle 96.8 seviyesine geriledi.

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi yüzde 2.94 ile Eylül ayının ortasından bu yana en düşük seviyesine geriledi. ABD’nin 2 ve 10 yıllık tahvilleri arasındaki getiri farkı 2007 yılının Temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

İç piyasada bugün açıklanacak Kasım ayı TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporu, Reel Efektif Döviz Kuru endeksi ile Eylül ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verileri izlenecek. Dış piyasalarda ise takip edilecek bir veri bulunmuyor. Küresel piyasalarda ticaret savaşları, Brexit süreci İtalya bütçesi izleniyor.

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Petrol fiyatları ABD ile Çin’in aralarındaki ticaret savaşına 90 gün süreyle ara vermelerinin ardından dün sert yükselmişti. Yükseliş dünkü kadar sert olmasa da bugün de devam ediyor.

Petrol fiyatları OPEC öncülüğünde beklenen arz kesintisi ve Kanada’nın üretim kesintisine yetki vermesinin etkisiyle yükselerek dün kaydettiği kazanımları artırdı. Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.7 artışla 62.09 dolara yükseldi.

Gelişmekte olan ülkeler sepetinde yer alan Türkiye hariç neredeyse tüm ülkeler emtia ihracatçısı konumunda. Türkiye ise enerjide dışa bağımlı bir ekonomi.