DOLARDA DALGALANMA!

Dolar/TL'de Merkez Bankası'nın erken bir faiz indirimine doğru ilerlediği endişesiyle başlayan ve küresel satış baskısıyla da hızlanan yükseliş eğiliminin TCMB ve ekonomi yönetiminin açıklamalarıyla sona ermesi ardından küresel piyasalar yakından izlenecek.

Merkez Bankası’nın dün “enflasyon odaklı para politikası” söylemlerinin olumlu algılanması ve Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşa devam edileceği açıklamaları ile TL’deki değer kaybı dün sona ermiş. Haftabaşında başından beri görülen negatif ayrışma ise dün yerini pozitif ayrışmaya bırakmıştı.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Enflasyondaki düşüş sonrası TCMB’nin 13 Aralık’ta bir faiz indirimine gidebileceği endişesi piyasalarda ciddi bir satış baskısı getirdi. ABD-Çin ticaret savaşlarının bitti dediğimizden bir gün sonra tartışmaların yeniden alevlenmesiyle küresel piyasalarda ciddi satış baskısı görüldü” dedi ve ekledi:

“Bu iki gelişmenin bir araya gelmesi TL’de ciddi bir volatilite yarattı. Her iki gelişmenin de bugün fiyatlamalarda daha az yer aldığını görsek de ilgili süreçler piyasalarda izlenecek ve zaman zaman satış baskısı yaratabilecek diye düşünüyorum” dedi.

Piyasalarda Kasım ayı enflasyon verileri ardından 13 Aralık’taki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı dahil “erken faiz indirimi” beklentisi fiyatlanmaya başlanmış ve bu fiyatlama küresel satış baskısıyla birleşerek birkaç işlem gününde TL’de ciddi bir değer kaybı yaratmıştı.

Bankacılar TCMB’nin 2019 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası metninde, bankanın önceki söylemleriyle karşılaştırıldığında yeni ya da yön veren bir söyleme yer verilmediğini ancak mevcut konjonktürde enflasyona odaklı para politikası söyleminin korunmasının piyasalarda iyimserliğe neden olduğuna dikkat çektiler.

Dolar/TL bu beklentinin de etkisiyle dün üç

haftanın zirvesi olan 5.4550 seviyesini test ettikten sonra TCMB açıklamalarıyla önce kayıplarını telafi etti ardından da dolar karşısında değer kazanmaya başladı.

TL’deki değer kazancını, TCMB’nin ardından gelen Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) açıklamaları da destekledi. Açıklamada para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşa devam edileceği ve yeni ekonomi programı eylemlerinin bu çerçevede gerçekleştirileceği vurgulandı.

KÜRESEL SATIŞ BASKISI KUVVETİNİ KORUYOR

Asya borsaları ve ABD endeks vadeli kontratları, Kanada’nın dünyanın başlıca telekom ekipmanı üreticilerinden Çinli Huawei’nin üst düzey bir yöneticisini muhtemelen ABD’ye göndermek üzere tutuklamasının ardından ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin tekrar alevleneceği kaygısıyla sert geriledi.

ABD ve Çin hafta sonunda yıl boyunca piyasalar üzerinde baskı yaratan ticaret savaşına 90 gün süreyle ara verdi. Ancak iki ülkenin aralarındaki derin sorunları üç ayda çözemeyeceğine yönelik şüpheler piyasalarda tekrar baskı yaratmaya başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanış yüzde 16.96 oldu.