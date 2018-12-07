DOLARDA DALGALANMA!

Geçen hafta 5.15 seviyelerinin altını test eden ancak küresel riskten kaçış eğilimi ve para politikasına yönelik endişelerle sert yükselen dolar/TL'de küresel riskten kaçışın etkisi gözlenmeye devam ediliyor.

Dolar/TL’de Merkez Bankası’nın erken bir faiz indirimine doğru ilerlediği endişesiyle başlayan ve küresel satış baskısıyla da hızlanan yükseliş eğilimini TCMB ve ekonomi yönetiminin açıklamalarıyla sona erdirmişti.

Bu endişelerle 5.45 seviyesinin üzerini test eden dolar/TL yeniden 5.35’li seviye gerilemişti.

Yatırımcıların risk iştahı, Aralık ayında faiz artırması beklenen Fed’in bundan sonra düzenli faiz artırımları yerine “bekle ve gör” politikası uygulamayı değerlendirdiğini bildiren Wall Street Journal haberinin ardından bir miktar toparlandı.

Yatırımcılar bir süredir küresel büyümede yavaşlama ve petrol fiyatındaki düşüşün enflasyonu azaltıcı etkisini göz önüne alan Fed’in faiz artırımlarına ara vermeyi değerlendirdiği spekülasyonu yapıyordu. Haber bu beklentiyi canlı tuttu.

Geçen ay 2019 için 25 baz puanlık üç faiz artırımı fiyatlayan vadeli faiz piyasaları artık 25 baz puandan daha az artış fiyatlıyor.

Bankacılar küresel satış baskısının Fed beklentileriyle bugün bir miktar azaldığına ancak ticaret savaşına ilişkin endişelerinin ve petrol fiyatlarındaki hareketliliğin hala devam ettiğine dikkat çektiler.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Küresel riskten kaçış eğiliminin Fed beklentileriyle bir miktar azaldığını görüyoruz. Gün içinde tarımdışı istihdam verisi yön belirleyici olabilir” dedi.

Ayrıca bugün piyasa üzerinde etkisi incelenecek olan gelişmelerden biri de New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın, ABD’deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Halkbank’ın eski yetkilisi Hakan Atilla’nın cezasının artırılması yönündeki temyiz başvurusunu geri çekmesi haberi oldu.

Küresel piyasalarda bugün izlenecek veriler arasında ise ABD tarım dışı istihdam verisi bulunuyor. Reuters anketine katılan ekonomistler Ekim ayında 250,000 artan tarım dışı istihdamın Kasım’da 200,000 artacağını tahmin ediyorlar. Analistler, verinin ekonomik büyüme ve enflasyon baskıları hakkında ipucu vereceğini ifade ettiler.

Dolar, geçen hafta Fed Başkanı Jerome Powell’ın faizlerin nötr düzeye yaklaştığını söylemesinin ardından faiz artırımlarının sonuna yaklaşıldığı beklentisiyle satış baskısı altında kalmıştı.

Powell’ın açıklamalarına paralel olarak ABD Hazine tahvil getirilerinin gerilemesi ve tahvil getiri eğrisinin ekonomide keskin yavaşlamaya işaret eden bir şekil alması da dolar üzerindeki baskıyı artırdı.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks .DXY dün yüzde 0.3 gerileyerek bir haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra bugün yatay seyrederek 96.802’de bulunuyor.

SERT SATIŞ BASKISINI TCMB VE FİKKO AÇIKLAMASI SONA ERDİRDİ

Merkez Bankası’nın Çarşamba günü “enflasyon odaklı para politikası” söylemlerinin olumlu algılanması ve Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin (FİKKO) para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşa devam edileceği açıklamaları ile TL’deki değer kaybı sona ermişti. Haftabaşında başından beri görülen negatif ayrışma ise yerini iki günlük pozitif ayrışmaya bıraktı. Bu pozitif ayrışmada petrol fiyatlarındaki 60 doların altındaki seyir de etkili oldu.

Piyasalarda Kasım ayı enflasyon verileri ardından 13 Aralık’taki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı dahil “erken faiz indirimi” beklentisi fiyatlanmaya başlanmış ve bu fiyatlama küresel satış baskısıyla birleşerek birkaç işlem gününde TL’de ciddi bir değer kaybı yaratmıştı.

TCMB ve FİKKO açıklamaları ardından ise bu beklenti fiyatlaması büyük ölçüde ortadan kalktı. Ancak bankacılar bu beklenti ortadan kalksa da önümüzdeki hafta üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme verilerinin ve TCMB faiz kararının yakından izleneceğini belirttiler.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta bileşik faiz yüzde 16.99 seviyesinde gerçekleşti.