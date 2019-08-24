DOLARDA DALGALANMA!
Döviz...
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Döviz kurları yurtta ve dünyada meydana gelen gelişmelerden etkilenerek fiyat bazında dalgalanmalar yaşıyor. Bu anlık değişkenlikler, yatırımı yapacaklar, yurtdışına çıkacaklar ve yabancı menşeli e-ticaret sitelerinde alışveriş yapacaklar başta olmak üzere pek çok nedenlerle döviz alımı yapacak vatandaşlar için önem arz ediyor. Günlük kurları merak eden vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak Dolar ve euro bugün ne kadar şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 24 Ağustos dolar ve euro fiyatları...
DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR? (24 AĞUSTOS 2019)
DOLAR
ALIŞ: 5,7546
SATIŞ: 5,7635
EURO
ALIŞ: 6,4044
SATIŞ: 6,4297
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