DOLARDA DALGALANMA!
Döviz...
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Dolar - euro kaç TL? 5 Şubat 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Spot piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
Küresel piyasalar, Çin'deki corona virüsüne ilişkin endişelerin hafiflemesi ile pozitif seyrediyor.
ABD'de Başkan Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılamasının, bugün gerçekleştirilecek oylama ile sona ererek gündemden düşmesi bekleniyor.
Dün 5,96-5,99 bandında dalgalanması sonrası günü 5,9790'dan tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9810 seviyesinde işlem görüyor.
6,6030 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,6050 lira olarak belirlendi.
Etiketler : dolar, euro, son durum, 5 Şubat 2020
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