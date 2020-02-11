DOLARDA DALGALANMA!

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL BDDK'nın swap adımının desteği ile Cuma günü test ettiği 6,05 seviyesinden, bu sabah 5,98'in altına kadar gerileyerek güne başladı.



Kur şu dakikalarda 6,02 civarında seyrediyor.



Euro/TL ise 6,57'den işlem görüyor.

"FED HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD merkez bankası Fed'e ve başkanı Jerome Powell'a ilişkin şikayet ve eleştirileri devam ediyor.



Trump, Fed'in faizi çok hızlı yükselttiğini, ancak çok yavaş düşürdüğünü söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell'dan memnun olmadığını da belirten Trump, "Şimdi daha düşük faize ya da daha düşük Fed faizine sahip olmamız gerek" dedi.



Trump, "Fed başkanlığı çok önemli bir pozisyon. Beni hayalkırıklığına uğratıyor. Bakın, tüm durumdan memnun değilim" şeklinde görüş bildirdi.

KÜRESEL PİYASALAR POWELL'IN AÇIKLAMALARINA ODAKLANDI

Bugün Fed Başkanı Powell'ın Kongre'deki Finansal Hizmetler Komitesi’nde yapacağı sunumdaki detaylar, yurt içinde ise Suriye'deki gelişmeler ve açıklanan şirket bilançolarının takip edilecek.

Uzmanlar, ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu veriler gelse de Çin'de corona virüs salgınına ilişkin haber akışının küresel piyasalarda dalgalı bir seyrin izlenmesine neden olduğunu söyledi.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,95-6,05 bandının izlenmesi gerektiği belirtildi.