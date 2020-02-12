DOLARDA DALGALANMA!
Döviz...
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Dolar - euro kaç TL? 12 Şubat 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Spot piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
Dolar/TL dün jeopolitik endişeler nedeniyle baskı altında kalarak gün içinde en son Mayıs 2019'da görülen 6.05'e kadar yükselmişti. Bugün ise dolar/TL 6,02 civarında seyrediyor.
Euro/TL de 6,53'te işlem görüyor.
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