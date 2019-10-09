DOLARDA DALGALANMA DEVAM EDİYOR!

Dolar - euro kaç TL? 9 Ekim 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar alış satış fiyatlarında son durum.

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, ekonomisini mahvederim ve yok ederim" demesinin üzerine yükselen dolar kuru hızla 5,80'i geçmiş ve son 4 ayın zirvesini görerek 5,84'ün üzerine çıkmıştı. Kur, bu sabah da 5,84 seviyelerinde yer alıyor.