DOLARDA DALGALI SEYİR!
Döviz...
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Dolar - euro kaç TL? 13 Haziran 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor.
Bankalararası piyasada dün TC Merkez Bankası'nın faizi yüzde 24'te bırakma kararı sonrası 5,7830'a kadar gerileyen dolar, bu sabah 5,83 TL'de işlem görüyor.
Euro/TL ise 6,58 seviyesinde seyrediyor.
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