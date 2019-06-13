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DOLARDA DALGALI SEYİR!

DOLARDA DALGALI SEYİR!

Döviz...

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Dolar - euro kaç TL? 13 Haziran 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor.

Bankalararası piyasada dün TC Merkez Bankası'nın faizi yüzde 24'te bırakma kararı sonrası 5,7830'a kadar gerileyen dolar, bu sabah 5,83 TL'de işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,58 seviyesinde seyrediyor. 

 

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