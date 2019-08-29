DOLARDA DALGALI SEYİR!
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Dolar - euro kaç TL? 29 Ağustos 2019'da dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Hafta boyunca 5,80 TL bandında hareket eden dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor. Kur, bu sabaha 5,82 TL'den başladı.
ABD-Çin ticaret savaşı endişeleriyle haftanın ilk işlem günü piyasaların kapalı olduğu saatlerde 6,47'yi görmesinin ardından gerileyen dolar/TL, dün yeniden 5,85'i görse de bu seviyede kalıcı olmadı.
Bankalararası piyasada dolar/TL bu sabah 5,82 TL civarında hareket ediyor.
Euro/TL ise 6,45 TL seviyesinden işlem görüyor.
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