DOLARDA DÜŞÜŞ!

Dolar - euro kaç TL? 20 Kasım 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış fiyatlarında son durum: 20 Kasım 2019 dolar kuru, 5,71 seviyesinde yer alıyor. Euro/TL ise, 6,33'te seyrediyor.