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DOLARDA DÜŞÜŞ!

DOLARDA DÜŞÜŞ!

Dolar ve Euro...

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Dolar - euro kaç TL? 20 Kasım 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış fiyatlarında son durum: 20 Kasım 2019 dolar kuru, 5,71 seviyesinde yer alıyor. Euro/TL ise, 6,33'te seyrediyor.

Dün 4 Kasım'dan beri ilk kez 5,70 seviyesinin altını gören ve günü 5,6968 seviyesinden tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasada 5,72 seviyesinde dengelendi.

Euro/TL ise, 6,33'te seyrediyor.

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