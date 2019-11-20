DOLARDA DÜŞÜŞ!
Dolar ve Euro...
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Dolar - euro kaç TL? 20 Kasım 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış fiyatlarında son durum: 20 Kasım 2019 dolar kuru, 5,71 seviyesinde yer alıyor. Euro/TL ise, 6,33'te seyrediyor.
Dün 4 Kasım'dan beri ilk kez 5,70 seviyesinin altını gören ve günü 5,6968 seviyesinden tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasada 5,72 seviyesinde dengelendi.
Euro/TL ise, 6,33'te seyrediyor.
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