DOLARDA 'FED' ETKİSİ!

TC Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından genel olarak TL varlıklarda baskı devam ederken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi beklentilerini artıran açıklamaları sonrası dolar/TL geriledi. Dolar/TL bu sabah güne 5.67 seviyesinde başladı.

Powell ticaret belirsizlikleri ve zayıf küresel ekonominin ABD ekonomisi görünümü üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini ve Fed’in ABD’de ekonomik büyümeyi sürdürmek için “uygun şekilde” adım atmaya hazır olduğunu belirtti.

Powell’ın Fed’in bu ay son 10 yıllık süreçte ilk kez faiz indirimi yapacağı beklentilerini güçlendiren konuşmasının ardından dolar euro ve yen karşısında günün dip seviyelerini gördü.

Dolar/TL saat 07.25 itibarıyla 5.6728/5.6782’den işlem gördü. Dolar kurunun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.