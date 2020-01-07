DOLARDA GERİLEME!

Dolar - euro kaç TL? 7 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.. .

Haftaya 5,97'de başlayan dolar/TL bu sabah 5,95'e geriledi.



Artan jeopolitik tansiyon ve cuma günü açıklanan enflasyon verisi sonrası geçen haftayı 5,97'de tamamlayan dolar yeni haftaya da bu seviyelerde başladı, kur bu sabah ise düşüşe geçerek 5,95'ten işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,66'da seyrediyor.