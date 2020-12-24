Dolarda gözler TC Merkez Bankası’nın faiz kararında

Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün yapılacak yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde dolar/TL güne 7,64 seviyelerinde yatay seyir izleyerek başladı.

Reuters ve Foreks anketlerine göre, TCMB'nin bugünkü toplantıda sıkılaştırmaya devam ederek politika faizini 150 baz puan arttırması bekleniyor.

POLİTİKA FAİZİNDE ARTIŞ BEKLENİYOR

Reuters anketine katılan 18 kurumun tamamı, şu an yüzde 15 seviyesinde olan politika faizinde artış bekliyor. Tahminlerin medyan beklentisi, politika faizinin yüzde 15'ten yüzde 16.50’ye yükseltileceği yönünde. Artış tahminleri ise 75 ila 200 baz puan arasında değişiyor.

Ekonomi yönetimindeki sürpriz değişim sonrasında Kasım ayında Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantıda TCMB, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi ve dezenflasyon sürecinin yeniden tesisi amacıyla politika faizini 475 baz puan artırarak beklentilere paralel yüzde 15’e yükseltmişti.

AĞBAL ARTIŞ SİNYALİ VERDİ

Ağbal, geçen hafta para ve kur politikası açıklamalarında dezenflasyonu sağlamak için gerekirse yeni sıkılaştırma yapabileceklerini de söylemişti.

PPK’dan faiz artışı beklentileri Kasım ayında enflasyonun %14 seviyesini aşması ile birlikte oluşmaya başlamıştı. Öte yandan Ağbal’ın faiz koridorunun ve GLP’nin ana amaçları dışında piyasayı fonlama aracı olarak kullanılmayacağını da açıkladı. Bu kapsamda sıkılaştırma beklentileri artık doğrudan politika faizine yönelik oluşuyor.

JP MORGAN 2 PUANLIK ARTIŞ BEKLİYOR

JPMorgan bu hafta yayımladığı bir araştırma notunda, enflasyonun önümüzdeki altı ay süresince yüzde 13-15 seviyelerinde kalmasını beklediklerini, TCMB’nin kredibilitesini yeniden kazanması ve yerli yatırımcıyı dövizden yeniden TL’ye yönlendirmesi için yaklaşık 2 puanlık bir reel faiz oranı oluşturması gerektiğini belirtti.

Raporda TCMB’nin piyasa beklentilerinin de üzerinde faiz artırımı yapabileceğine de dikkat çekilerek, “Bu sıkılaştırma talep kaynaklı baskıları dizginlemek, kredibilitenin geri kazanılması ve TCMB için büyük önem taşıyan ters dolarizasyonun öngörüldüğünden erken başlaması için etkili olacak” dedi.

Kasım başından beri 7.5 milyar dolar değerinde döviz ve altın alan lokaller yıl başından beri 38 milyar dolar 2019’da ise 32 milyar dolar almışlardı.

UYSAL DÖNEMİNDE SERT FAİZ İNDİRİMLERİ

Yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak için geçen yıl temmuz ayında faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası, salgın sırasında da faiz indirimlerini sürdürmüştü. Banka Murat Uysal başkanlığında politika faizini bir yıldan kısa bir sürede yüzde 24’ten yüzde 8.25’e çekmişti.

TCMB daha sonra bir kısmı politika faizinden sıkılaştırmalara yönelse de piyasalar o dönemdeki sıkılaştırmayı enflasyondaki yükselişi engellemeye yeterli bulmamıştı. TL’de sert değer kayıpları yaşanmış ardından da ekonomi yönetiminde değişiklik olmuştu.

Merkez Bankası, faiz kararını 24 Aralık saat 1400’te açıklayacak.

ALTIN

Işık Menkul analizinde, “Haftanın üçüncü işlem gününe de Trump’ın teşvik paketi konusundaki veto tehdidinin borsalarda değer kayıplarına ve buna paralel olarak ‘güvenli liman’ arayışlarına neden olması ile yine alıcılı başlangıç yapan altında, gün içerisinde bir ara 1856 dolar seviyesine doğru geri çekilme olsa da bu sefer de Brexit Ticaret Anlaşması konusunda çıkan pozitif haber akışları sonrasında ortaya çıkan talep bazlı beklentiler ile alım ağırlıklı işlemler gördük” denildi.

Analizinde devamında “Günü 1872 dolar seviyesi üzerinde kapatan altında, yeni günde de şu an için 1876 civarında kısmen pozitif işlemler görmekteyiz. Bu yöndeki işlemlerin devam etmesi halinde 1881, 1888 ve 1898 direnç seviyelerini sırasıyla izlemeye alabiliriz. Diğer yandan, emtiada yeniden görülebilecek geri çekilmelerde ise 1869, 1864, 1860, 1855 ve 1849 destek seviyeleri ilk etapta takip edilebilir” ifadeleri yer aldı.

DOLAR

Meksa Yatırım analizine göre, “Dolar/TL’de zayıf tepki alım denemeleriyle birlikte hareket yataya döndü. İlk destek 7.60 ve 7.54-7.50 seviyelerinde bulunuyor. Sonraki destekler 7.40 ve 7.30 olarak görülüyor. İlk direnç 7.70 seviyesinde. Bu seviyede satışlar görülebilir. Sonraki dirençler 7.75-7.80 ve 7.90 noktalarında bulunuyor. Destek seviyelerinde tepki alımları görülse de satış baskısı korunuyor.”

sözcü.com.tr