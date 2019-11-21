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DOLARDA HAFİF HAREKETLİLİK!

DOLARDA HAFİF HAREKETLİLİK!

Döviz...

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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dün ekim ayından beri ilk kez 5,68'e gerileyen dolar/TL, yeni güne hafif alıcılı başladı. Kur bugün, 5,70 seviyesinde işlem görüyor.

Fed'in dün açıklanan 29-30 Ekim Fed toplantısına ilişkin tutanaklara göre yetkililer faiz indirimine ara vermek konusunda uzlaştı. Tutanaklar sonrası dolar/TL 5,69 civarındaki seyrini sürdürdü.

Euro/TL ise 6,32'de seyrediyor.

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