DOLARDA HAFİF HAREKETLİLİK!
Döviz...
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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dün ekim ayından beri ilk kez 5,68'e gerileyen dolar/TL, yeni güne hafif alıcılı başladı. Kur bugün, 5,70 seviyesinde işlem görüyor.
Fed'in dün açıklanan 29-30 Ekim Fed toplantısına ilişkin tutanaklara göre yetkililer faiz indirimine ara vermek konusunda uzlaştı. Tutanaklar sonrası dolar/TL 5,69 civarındaki seyrini sürdürdü.
Euro/TL ise 6,32'de seyrediyor.
Etiketler : dolar, euro, son durum, dolar ne kadar oldu, 21 Kasım 2019
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