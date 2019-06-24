DOLARDA HAREKETLİ SABAH!
Seçim sonrası dolarda hareketlenme!
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Dolar - euro kaç TL? 24 Haziran dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Haftayı 5,80'in üzerinde kapatan dolar, İstanbul seçimleri sonrası 5,73 seviyelerine doğru geriledi.
Cuma günü haftayı 5,81'in üzerinde kapatan dolar, 23 Haziran İstanbul seçimlerinin ardından güne hareketli başladı. 24 Haziran 2019 yeni haftanın ilk iş gününde dolar/TL, 5,74 civarında işlem görüyor.
İstanbul seçimini 5,80'in üzerinde beklemeye geçen dolar/TL, seçim sonrası haftaya yeniden 5,73 seviyelerine çekilerek başladı.
Euro/TL ise 6,53 civarında seyrediyor.
Küresel risk iştahının da desteğiyle cuma günü bir ara 5,73'lü seviyelere inen kur, seçim öncesi son işlemlerde ise yeniden 5,80'in üzerine çıkmıştı.
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