DOLARDA SAKİN SEYİR

Dolar/TL Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik endişelerle geçen hafta yaşanan sert yükselişlerin ardından bu hafta nispeten daha sakin bir seyir izliyor. Dolar/TL bu sabah güne 5.46 seviyesinin hemen altında başladı.

Verilere göre TL’deki negatif ayrışma oransal olarak nispeten küçük olsa da neredeyse her gün görülüyor. Yılbaşından bu yana bakıldığında TL dolar karşısında yaklaşık yüzde 3 değer kaybederken, benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinde yüzde 6’yı aşan değer kazançları mevcut. Ortalamalara bakıldığında ise yılbaşından bugüne genel olarak gelişmekte olan ülke para birimleri değer kazanırken TL değer kaybediyor.

Dolar/TL ise saat 07:10 itibari ile güne 5.4578/ 5.4585 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Dolar/TL dünkü oylamanın ardından gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen sınırlı değer kaybına paralel hareket ederken, içeride ise ABD ile gerilim yaratan S-400 konusundaki gelişmeler izleniyor.

İngiltere parlamentosu dün gece Başbakan Theresa May’in Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmak için sağladığı ve hafta başında AB’den ek güvenceler aldığı anlaşmayı tekrar reddetti. Oylamanın ardından piyasalarda risk iştahı azaldı.

Parlamento bugün TSİ 2200’da, AB ile ilişkileri düzenleyecek herhangi bir anlaşma olmadan AB’den ayrılmayı oylayacak. Bu reddedilirse parlamento yarın ayrılma tarihini ertelemeyi oylayacak. Tüm bu oylamalara rağmen AB’de ayrılma süreci belirsizliğini koruyor.

AB’den ayrılma tarihinin ertelenmesi, erken seçimlere gidilmesi, hatta Brexit olarak adlandırılan AB’den ayrılma kararının tekrar referanduma sunulması bile ihtimal dahilinde. Bunun yanı sıra May AB’den ayrılma planını üçüncü defa revize edip yeni bir oylamaya gitmeyi de değerlendirebilir.

Piyasaların anlaşmanın reddedileceğine dair fiyatlamayı daha önce yaptığını bu yüzden de çok keskin hareketler görülmediğini söyleyen bir analist, “Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında yataya yakın bir değer kaybı içinde, dolar/TL’de de paralel bir seyir görüyoruz. Dolar endeksinde 97 etrafındaki hareket devam ediyor. Sterlin ve eurodaki yön dolar endeksindeki hareketi de belirleyecek, bu da dolar/TL’ye yansıyacaktır. Kurda 5.43-5.48 arasında sıkışık seyir devam ediyor. Yurtdışı gelişmeleri izliyoruz içeride ise özellikle S-400 konusu takip edilecek” dedi.

Dolar dün ABD’de tüketici fiyatlarının beklentilerden hafif arttığını gösteren enflasyon verisinin ardından gerileyen Hazine tahvil getirilerine paralel olarak düşüş eğiliminde.

Dolar/TL geçen hafta Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik endişeler kaynaklı olarak sert yükseldikten sonra bu hafta nispeten sakin bir seyir izliyor.

İlişkilerinde sorunlu bir yılı geride bırakan Ankara ve Washington, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 sistemlerini satın alma kararı ve ABD’nin bu adıma yaptırımlarla karşılık vereceğine dair güçlü sinyaller göndermesi ile yeniden gergin bir dönemece girdi.

Öte yandan lokallerin DTH’larının 5 aydır her hafta aralıksız artış göstererek 103.56 milyar dolar ile tarihi zirveye yaklaşması TL’de değer kaybı yönünde önemli bir baskı yaratıyor.

Dolar/TL bu unsurlar çerçevesinde geçen hafta 5.35’li seviyelerden yükselişe geçerek Cuma günü 14 Ocak’tan beri ilk kez 5.4880’i test etmişti.

Sonrasında 5.45 civarında seyreden dolar/TL dün saat 1638’de 5.4590/5.4605 seviyesindeydi. Dolar/TL bu sabah saat 0959’da 5.4565/5.4599 seviyesinde bulunuyor.

Tahvil bono piyasasında ise iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi önceki gün spot kapanışta yüzde 18.67 oldu. Dün ise spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 18.59, valörde son işlemde yüzde 18.70 oldu.