DOLARDA SAKİN SEYİR
Dolar fiyatları...
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ABD'nin olası yaptırımlarını tetikleyecek bir risk unsuru olarak görülen S-400 teslimatının başlamasıyla Cuma günü sert satış baskısı gözlenen piyasalar dün sakin bir seyir izlemişti. Dolar/TL bu sabah ise güne 5.72 seviyesinin hemen altında başladı.
Dolar/TL saat 07.10 itibariyle 5.7075/5.7141’den işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.
Etiketler : dolar, TL, son durum, dolar ne kadar oldu, 17 Temmuz 2019
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