Lefkoşa22 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. DOLARDA SAKİN SEYİR
DOLARDA SAKİN SEYİR

DOLARDA SAKİN SEYİR

Dolar fiyatları...

A+A-

ABD'nin olası yaptırımlarını tetikleyecek bir risk unsuru olarak görülen S-400 teslimatının başlamasıyla Cuma günü sert satış baskısı gözlenen piyasalar dün sakin bir seyir izlemişti. Dolar/TL bu sabah ise güne 5.72 seviyesinin hemen altında başladı. 

Dolar/TL saat 07.10 itibariyle 5.7075/5.7141’den işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.