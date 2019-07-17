DOLARDA SAKİN SEYİR

ABD'nin olası yaptırımlarını tetikleyecek bir risk unsuru olarak görülen S-400 teslimatının başlamasıyla Cuma günü sert satış baskısı gözlenen piyasalar dün sakin bir seyir izlemişti. Dolar/TL bu sabah ise güne 5.72 seviyesinin hemen altında başladı.