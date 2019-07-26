DOLARDA SERT DALGALANMA!

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) Murat Uysal başkanlığındaki ilk toplantısında 425 baz puanlık faiz indiriminin ardından her iki yönlü sert dalgalandıktan sonra 5.70 civarında dengelenmişti. Dolar/TL bu sabah güne 5.70 seviyesinde başladı.

Bankacılar TCMB kararının piyasa fiyatlamalarının ötesinde bir indirime işaret etmediği ve PPK metninde önden yüklemeli indirim sonrası benzer büyüklükte indirimlerin yapılacağına dönük mesajı almadıklarını belirttiler. Bankacılar bu iki gelişmenin TL’deki satış baskısının önüne geçen en önemli sebep olduğunu söylediler.

Dolar/TL saat 07.10 itibarıyla 5.7011-5.7062 bandında bulunuyor.