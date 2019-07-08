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DOLARDA SERT YÜKSELİŞ!

DOLARDA SERT YÜKSELİŞ!

Döviz...

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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

TC Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasının ardından ilk iş gününde dolar/TL yükselişe geçti. 

Geçtiğimiz hafta 5,61 seviyesinde piyasayı kapatan dolar/TL bu sabah 5,75 seviyesinde hareket ediyor.

Euro/TL ise 6,45 TL’den işlem görüyor.

Merkez Bankası, yeni başkanı Murat Uysal'la ilk  olağan toplantısını 25 Temmuz'da gerçekleştirecek.

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