DOLARDA SERT YÜKSELİŞ!
Döviz...
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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
TC Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasının ardından ilk iş gününde dolar/TL yükselişe geçti.
Geçtiğimiz hafta 5,61 seviyesinde piyasayı kapatan dolar/TL bu sabah 5,75 seviyesinde hareket ediyor.
Euro/TL ise 6,45 TL’den işlem görüyor.
Merkez Bankası, yeni başkanı Murat Uysal'la ilk olağan toplantısını 25 Temmuz'da gerçekleştirecek.
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