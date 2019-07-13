DOLARDA SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ!

Haftanın başlangıçta sert yükselişe geçen dolar, ilerleyen günlerde Powell'in açıklamalarının ardından düşüşe geçmişti. Haftanın son işlem gününe 5.68 civarında başlayan dolar/TL, kademeli olarak yükselerek 5.78'i test etti. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 13 Temmuz güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika harektliliği yaşanıyor. Haftanın son işlem gününe 5.68 civarından başlayan dolar/TL, kademeli olarak yükselerek 5.78'e yaklaşırken, TL benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrıştı. Dolar/TL 5.7780'e kadar yükseldikten sonra saat 16.57 itibarıyla 5.7520/5.7540 seviyesinde işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 13 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5.7137

Satış: 5.7225

EURO

Alış: 6.4324

Satış: 6.4564