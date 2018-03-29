DOLARDA SON DURUM...

Teknoloji ve bilişim sektöründeki şirketlerin daha sıkı denetleneceği endişeleri ve ABD'de dün açıklanan beklentilerin üzerinde GSYH verisi ardından 4.01 seviyesini aşan dolar/TL, gün içinde aşağı yönlü bir hareket izleyerek 3.97'nin altını gördü. Dolar/TL saat 16.05 itibariyle 3.9680/3.9695'ten işlem görüyor.

Yurtiçinde bugün saat 10.00’da dördüncü çeyrek GSYH verisi açıklanacak. Reuters anketine göre GSYH’nin 2017’nin son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre başta Kredi Garanti Fonu (KGF) olmak üzere hükümetin uyguladığı teşviklerin etkisiyle yüzde 7 artması bekleniyor.

Analistler geçmiş döneme ait bir veri olan GSYH büyümesinin zaten fiyatlara yansımış olması nedeniyle beklentilere paralel gelmesi halinde piyasada ciddi bir etki yaratmasını beklemiyor.

Büyümenin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde geçici de olsa piyasada olumlu bir etki yaratabileceğini söyleyen bir bankacı, öğleden sonra ise piyasanın yurtdışına odaklanacağını belirterek, şöyle devam etti:

“Bugün yurtdışında açıklanacak veriler var, pariteyi etkileyebilir, diğer taraftan teknoloji sektörüne yönelik gelişmeler izlenecektir. Bu sabah gelişmekte olan piyasalar biraz artıda açıldı, bir soluklanma olarak yorumlanabilir. Ancak dolar/TL’de yurt dışı kaynaklı belirgin bir düşüş olmasını beklemem. Sadece sabahki büyüme çok olumlu sürpriz yapar, ABD verileri de pariteyi yükseltecek şekilde gelirse o zaman 4.00’ün altında kapanış olabilir. Beklenti altında bir büyüme rakamının da olumsuz etki yaratmasını bekleyebiliriz. Yarın da zaten birçok piyasa tatil. Dolayısıyla 4.00 seviyesinin hangi tarafında kapanışlar gerçekleştireceğimiz önemli, üzerindeki her kapanış yukarı riski artırabilir” dedi.

Yurtdışında bugün saat 1100’de Almanya işsizlik, saat 1130’da İngiltere GSYH, saat 1500’te Almanya TÜFE, saat 1530’da ABD kişisel gelirler, kişisel harcamalar, çekirdek PCE ve işsizlik maaş başvuruları, saat 1645’te ise ABD Chicago PMI açıklanacak.

Dolar/TL dün seans içinde gördüğü zirve olan 4.0150’ye kadar yükseldikten sonra saat 1717’de 4.0090/4.0112 seviyesindeydi. Kur bu sabah saat 0900’da ise 4.0003/4.0040 seviyesindeydi. Kur gün içinde aşağı yönlü bir hareket izleyerek 3.97’nin altını gördü. Dolar/TL saat 16.05 itibariyle 3.9680/3.9695’ten işlem görüyor.

ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin risk iştahını azaltması ve kendine özgü riskler nedeniyle dolar/TL Cuma günü Asya seansında illikit piyasada 4.0375 ile rekor seviyeyi görmüştü.

Geçen hafta 4.5037 ile tarihi zirveyi gören dün aynı saatte 4.4796/4.4823 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 4.4661/4.4709, geçen hafta 4.9728 ile tarihi zirveyi gören dün 4.9499/4.9534 seviyesindeki euro/TL ise 4.9330/49374 seviyesinde bulunuyor.

“Para politikası güvenilirliği güçlü değil ve Merkez Bankası, enflasyonist baskı konusunda eğrinin gerisinde bulunuyor” şeklinde bir değerlendirme yapan Societe Generale Stratejisti Phoenix Calen dün, TL’deki değer kaybını “kademeli bir bozulma hikayesi” olarak niteleyerek, “Jeopolitik hikaye bariz şekilde ilerleme kaydetmedi, Türkiye’nin Suriye ile ilgili olarak ABD ile yapılacak müzakerelere bağlı olduğuna ve civardaki Türk birlikleriyle Menbiç’te karşı karşıya gelme riskinin biraz azalmış göründüğüne dair bazı işaretler bulunuyor. Ama yine de bu endişe verici bir hikaye, S-400 füze sisteminin satın alınması ve Halkbank konusu da dahil olmak üzere ABD ile görüşülecek sayısız başka konu var” demişti.

Bankacılar yüksek enflasyon, cari açık, yabancıların pozisyon azaltması, risk algısında görülen artış ve jeopolitik riskler gibi unsurların bir araya gelmesinin yabancı yatırımcının tahvil piyasasından çıkmasına ve faizlerde yükselişe neden olduğunu; yabancı yatırımcıların carry trade pozisyonlarını kapamalarının da TL’de değer kaybı ve son dönemde negatif ayrışmayı sürdürdüğünü belirtiyor.

Türkiye ekonomisinde geçen yılki aşırı ısınma sonucunda oluşan yüksek enflasyon ve cari açık gibi makro dengesizliklerin fon akışına duyarlı Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olmaya devam edeceğini belirten analistler, bu çerçevede Türkiye’nin en kırılgan EM ekonomileri arasında olmaya ve TL’nin değer kaybetmeye devam edeceğini belirtiyor.

Tahvil piyasasında da faizlerde yüksek seyir sürüyor. Gösterge 10 yıllık 8 Mart 2028 itfalı tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.82, valörde son işlemde yüzde 12.82 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 14.28, valörde son işlemde yüzde 14.30 seviyesindeydi.