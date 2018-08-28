DOLARDA SON DURUM!

Tatil sonrası haftanın ilk işlem gününde yerli döviz talebi nedeniyle sert yükselen dolar/TL bu sabah 6.20 civarında seyrediyor.

Dün güne 6 sınırından başlayan dolar/TL 6.25’i aşmıştı. Bugün ise haftanın ikinci işlem gününde Dolar/TL 6.20 seviyelerinde işlem görüyor. Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, mevcut risklerin sürdüğü piyasada ABD ile ilişkilerin seyri izlenmeye devam ediliyor. ABD tarafından önceki hafta gelen açıklamalar Türkiye’de ev hapsinde bulunan rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye’ye daha fazla yaptırım getirmeye hazır oldukları yönündeydi. ,

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ve ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar yardımcısından oluşan bir heyetin dün Dışişleri ve Savunma bakanlığında temaslarda bulunduğu açıklandı.

Piyasalar hükümetin izleyeceği mali politikalar ile TCMB’nin para politikasını yakından izliyor. TCMB’nin önceki hafta likidite ve BDDK’nın swap adımı ile önde gelen bankaların genel müdürlerinin yaptıkları açıklamalar piyasalarda genel olarak tansiyonu azaltmıştı.

Öte yandan dün Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada swap pazarının kurulması amacıyla çalışmalara başlandığı, pazarın ilk etapta döviz piyasaları için hayata geçirileceği duyuruldu.

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, kurda dün gözlenen hareketlerin bayram sonrası döviz ihtiyacı olan firma ya da şahısların alımlarının yanı sıra spekülatif işlemlerden de kaynaklandığını söyleyerek, “Volatilite azalmış değil, o nedenle dünkü kadar sert olmasa da bu tarz hareketleri görebiliriz. Dolar/TL’de 6 civarı psikolojik, altında kalıcı kapanış olursa TL’nin nefes almasını sağlayabilir. Kısa vadede dün görülen 6.30’daki zirve seviyeler psikolojik olarak etkili olacaktır, 6-6.30 arası dalgalanmayı izleyeceğiz” dedi.

TCMB’nin 13 Eylül’deki toplantısı öncesi yüksek volatilitenin devam edeceğini söyleyen Doğan, “TCMB’den faiz artış beklentisi var. Şu anda piyasa fonlamasını haftalık repo faizi yerine borç verme faizi üzerinden yapıyor bu da yeni haftalık fonlama maliyetinin bu faiz oranı ya da üzerinde şekillenme beklentisini artırdı. Takriben 200-250 baz puanın altında olmayacak şekilde bir faiz artışı söz konusu olabilir” dedi.

ABD ile ilgili sürecin piyasalar için kritik olacağını, öte yandan özellikle İdlib konusunda gelişmelerin yeniden ısınmaya başladığını söyleyen Doğan, “Bu süreçlerin akıbeti izlenen iki önemli başlık. Bu gelişmeler ana trendi belirlemeye devam edecek” dedi.

Yurtdışı hisse piyasalarının genel olarak pozitif seyrini koruduğunu, BIST-100’de yurtdışına paralel hafif alıcılı, yataya yakın açılışın olası olduğunu söyleyen Doğan, “ABD ve Meksika arasında anlaşmanın sağlanmış olması, ABD ile Çin’in ticaret savaşlarını görüşmeleri hisse senedi piyasalarına pozitif katkı yapıyor, Fed’in daha yavaş bir faiz artışı yapacağı sinyali hisse piyasalarını destekliyor” dedi.

Asya borsaları ABD ile Meksika’nın NAFTA serbest ticaret anlaşmasının değiştirilmesi için uzlaşıya varmasının ardından güçlenen risk iştahıyla yükselirken, dolar başlıca para birimleri karşısında bir ayın dip seviyelerine yakın seyrediyor.

Kanada, Meksika ve ABD arasında 1994 yılında yapılan NAFTA anlaşmasında değişiklik için iki ülkenin uzlaşı sağlamasının ardından yatırımcılar Kanada’nın da değişiklikleri kabul edeceğini düşünüyorlar.

Varılan uzlaşı ABD Başkanı Donald Trump’ın defalarca anlaşmadan çekileceği tehdidiyle ortaya çıkan belirsizliği de kaldırıyor.

Tahvil piyasasında TCMB’nin son sıkılaştırma adımları ardından gösterge 10 yıllık tahvilin getirisinde sert düşüş, iki yıllık gösterge tahvilde ise sert yükseliş gözlendi.

Bankacılar bu hareketin TCMB’nin gecelik piyasada faizi yüzde 19.25 ile koridorun üst bandına yönlendirmesinin ardından geldiğini belirttiler.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz dün valörde son işlemde yüzde 21.95 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz ise spot kapanışta yüzde 24.48 seviyesindeydi.