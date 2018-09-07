DOLARDA SON DURUM!

Gelişmekte olan ülke para birimleri arasında son dönemde en kötü performansı gösteren TL pozitif tarafa geçerken, dolar/TL bu sabah 6.59 civarında, piyasalarda faiz artışı beklenen 13 Eylül'deki TCMB toplantısına odaklı seyir sürüyor.

ABD ile ilişkiler ve İdlib konusundaki gelişmelerin de izlendiği piyasada dolar endeksinin gerilemesiyle euro/dolar paritesindeki yükselişe paralel euroya endeksli Doğu Avrupa ülke para birimleri ile birlikte TL de toparlanma eğilimine girdi. Güney Afrika ve Arjantin ekonomisine yönelik gelişmeler genel olarak gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratıyor.

Dolar/TL 6.5914/6.5924 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise 7.6717/7.6729'dan işlem görüyor.