DOLARDA SON DURUM!

Dolar güne nasıl başladı? Merkez Bankası'nın (TCMB) 13 Eylül'deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artışı yapacağına yönelik beklentilerle geçen haftanın sonundan bu yana 6.50'nin altında seyreden dolar/TL bu seyrine bugün de devam ediyor. Piyasa Merkez Bankası'nın perşembe günü vereceği Merkez Bankası faiz kararını bekliyor.

Merkez Bankası’nın (TCMB) 13 Eylül’deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artışı yapacağına yönelik beklentilerle geçen haftanın son iki gününde düşüşe geçen dolar/TL bu hafta yatay bir seyir izliyor. Piyasalarda küresel gelişmeler ve Hazine ihalesi izleniyor.

TL Cuma günü dolar karşısında yüzde 2’yi aşkın değer kazancı ile en iyi performansı gösteren gelişmekte olan para birimi olurken, kur Cuma günü güne başladığı 6.60’lı seviyelerden 6.45’in altına sert gerilemişti.

Dolar/TL 6.4555/6.4621'den Euro/TL 7.4700/7.4800'dan işlem görüyor.