DOLARDA SON DURUM...
Dolar ve Euro'da son durum...
A+A-
TCMB'nin dün Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini değiştirmemesinin ardından dolar/TL bir süredir sıkıştığı 5.30-5.40 bandında hareketine devam ederken, piyasada küresel gelişmelerin yanı sıra bu akşam açıklanacak olan Fitch değerlendirmesi izlenecek.
Dolar ne kadar oldu?
Dolar/TL 5.3585/5.3626'dan işlem görürken Euro/TL 6.0872/6.0933'ten işlem görüyor.
Etiketler : dolar ne kadar oldu, 14 Aralık 2018, dövz fiyatları, euro ne kadar
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.