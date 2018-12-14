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DOLARDA SON DURUM...

DOLARDA SON DURUM...

Dolar ve Euro'da son durum...

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TCMB'nin dün Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini değiştirmemesinin ardından dolar/TL bir süredir sıkıştığı 5.30-5.40 bandında hareketine devam ederken, piyasada küresel gelişmelerin yanı sıra bu akşam açıklanacak olan Fitch değerlendirmesi izlenecek.

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL 5.3585/5.3626'dan işlem görürken Euro/TL 6.0872/6.0933'ten işlem görüyor.

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