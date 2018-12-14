DOLARDA SON DURUM...

TCMB'nin dün Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini değiştirmemesinin ardından dolar/TL bir süredir sıkıştığı 5.30-5.40 bandında hareketine devam ederken, piyasada küresel gelişmelerin yanı sıra bu akşam açıklanacak olan Fitch değerlendirmesi izlenecek.