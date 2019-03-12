DOLARDA SON DURUM...

Dolar/TL Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik endişelerle geçen hafta yaşanan sert yükselişlerin ardından bu hafta nispeten daha sakin bir seyir izliyor. Bankacılar piyasada bugün Brexit sürecinin yakından takip edileceğine dikkat çekiyor.

Avrupa Komisyonu’nun Brexit anlaşmasında değişiklikler yapılmasını kabul etmesinin ardından küresel piyasalarda dolar değer yitirirken, dolardaki kayıp ise gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik risk iştahını artırdı. Dolar/TL saat 09:15 itibari ile 5.4381/ 5.4426 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

May, Brexit anlaşmasının revize edilmiş halini bugün parlamentoda yeniden oylamaya sunacak.

Anlaşma tekrar reddedilirse, milletvekilleri Çarşamba günü, 29 Mart’ta anlaşma yapmadan ayrılmayı oylayacaklar ve bunu da reddederlerse Perşembe günü Brexit’i ertelemeyi oylayacaklar.