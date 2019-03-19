DOLARDA SON DURUM...

Yerel seçimler öncesi TL'de benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışma trendi devam ederken piyasada ABD Merkez Bankası'nın yarın sonuçlarını açıklayacağı faiz kararı öncesi Hazine ihalelerini izleyecek.

Yaklaşan seçimler öncesi dolar/TL’de uzun süredir sıkışma gözlenen 5.40-5.50 bandındaki hareketin sürmesi beklenirken, yurt dışında ABD ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararları bekleniyor. Dolar/TL ise saat 08.59 itibari ile 5.4681/ 5.4698 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Küresel ekonomik büyümenin yavaşlama sinyalleri vermesiyle birlikte yatırımcılar ABD’deki borçlanma maliyetlerinin bundan sonraki seyri hakkında ipuçlarını görmek için Fed’in bugün başlayacak ve iki gün sürecek para politikasına odaklandı.

Yatırımcılar politika yapıcıların toplantı ardından açıklanacak olan faiz tahminlerini yakından inceleyecek. Gelecek üç yıllık döneme ait faiz tahminlerini bir araya getiren “nokta grafiği”nde yer alan noktaların aşağı veya yukarı doğru hareketi para politikasının yönü hakkında fikir veriyor.

Yatırımcılar ayrıca Fed’in bilançosunda bulunan yaklaşık 3.8 trilyon dolar değerindeki menkul kıymeti nasıl elden çıkaracağını gösteren ayrıntılı planı yarın açıklamasını bekliyor.

TL’DE NEGATİF AYRIŞMA SÖZ KONUSU

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi 7 Mart’ta 97.710 ile üç ayın zirvesini görmesinden bu yana Fed’in bu toplantıda gevşek para politikası yanlısı bir tutum izleyeceği beklentisiyle yüzde 1.3 değer yitirdi.

Gelişmekte olan ülke para birimleri dün dolar karşısında Fed beklentileriyle pozitif bir seyir izlerken, TL’de negatif ayrışma söz konusu.

İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yerel seçimler öncesi yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar ve TCMB’den bu yıl beklenen faiz indirimlerine ilişkin tahminler, lokallerin beş aydır aralıksız devam eden döviz alımları, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

Diğer taraftan Brexit de piyasalarda izleniyor. İngiltere parlamentosu geçen hafta yapılan oylamada ülkenin Avrupa Birliği’den (AB) ayrılma tarihinin ertelenmesini büyük çoğunlukla onaylamıştı.