DOLARDA SON DURUM...

Dolar - euro kaç TL? 22 Mart 2019 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar faiz artışı öngörmemesini açıklaması sonrasında 5,40'lara kadar inen ancak daha sonra yeniden yukarı çıkan dolar/TL 5,46 civarında hareket ediyor.



Bankalararası piyasada dolar/TL Türkiye-ABD ilişkilerini yakından takip ediyor.



Euro/TL 6,22 civarında işlem görüyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,4050'nin destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda 5,3500'in gündeme geleceğini kaydetti.