DOLARDA SON DURUM...

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen olumlu seyre paralel önceki gün 6.00 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, bu sabah güne 6.08 seviyesinin hemen altında başladı.

Piyasalar YSK’nın İstanbul seçimine yönelik gerekçeli kararını ve seçim sürecini izlerken, jeopolitik risk olarak öne çıkan S-400 ve F-35 konusundaki gelişmeler ve ABD ile ilişkiler yakından takip ediliyor.

Dolar/TL saat 09:10 itibarıyla 6.0722/6.0755 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerde seyri devam ediyor.