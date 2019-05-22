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DOLARDA SON DURUM...

DOLARDA SON DURUM...

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Gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen olumlu seyre paralel önceki gün 6.00 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, bu sabah güne 6.08 seviyesinin hemen altında başladı. 

Piyasalar YSK’nın İstanbul seçimine yönelik gerekçeli kararını ve seçim sürecini izlerken, jeopolitik risk olarak öne çıkan S-400 ve F-35 konusundaki gelişmeler ve ABD ile ilişkiler yakından takip ediliyor.

Dolar/TL saat 09:10 itibarıyla 6.0722/6.0755 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerde seyri devam ediyor.

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