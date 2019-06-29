DOLARDA SON DURUM...

Döviz kurunda yaşanan hızlı değişiklikler vatandaşları anlık olarak dolar kuru ne kadar? Sorularıyla yoğun şekilde araştırmaya itiyor. Gündemdeki olaylardan hızlı olarak etkilenen dolar fiyatları 29 Haziran'da ne kadar olacak soruları yatırım yapmayı, yurt dışına çıkmayı yahut da alışveriş yapmayı düşünenlerin zihinlerinde yankılanıyor. Peki dolar bugün ne kadar? İşte dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri…

DOLAR FİYATLARI (CANLI)

29 Haziran 2019 Cumartesi sabahı itibariyle dolar fiyatları şöyle;

Alış: 5,7880 TL

Satış: 5,7980 TL