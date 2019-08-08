DOLARDA SON DURUM!

Dolar - euro kaç TL? 7 Ağustos 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dolar bu sabah piyasa açılışında 5,50 TL'nin altından güne başladı...

Dolar/TL, bankalararası piyasada saat 08.55 itibairyle 5,48 civarında işlem görüyor.

TC Merkez Bankası, TÜİK'in açıkladığı Temmuz enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Gıda enflasyonundaki yavaşlamanın işlenmemiş gıdaya bağlı sürdüğü belirtilen raporda, "Geçici vergi indirimlerinin etkisi arındırıldığında, çekirdek göstergelerden B ve C’nin eğilimindeki yükselişin daha sınırlı olduğu izlenmiştir" dendi.

Euro/TL ise 6,15 civarında işlem görüyor.

Uzmanlar, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olduğunu bildirdi. İki ülke arasında yaşanan restleşmeden sonra Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) dolar/yuan paritesini 6,9996 olarak belirlemesinin olumlu bir adım olduğu kaydeden uzmanlar, taraflardan gelen açıklamaların piyasalardaki tansiyonu düşürdüğünü ifade etti.



Uzmanlar, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de, mortgage başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,4860'ın destek, 5,6050'nin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.