DOLARDA SON DURUM...
Dolar ve Euro bugün...
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Dolar - euro kaç TL? 21 Ağustos 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar, 21 Ağustos 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,7321 lira alış fiyatı, 5,7340 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,3625 lira alış fiyatı, 6,3651 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
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