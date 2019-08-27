DOLARDA SON DURUM...

Dolar - euro kaç TL? 27 Ağustos 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL, 5,80 seviyesinin üzerinde dengelendi.



ABD-Çin ticaret savaşı endişeleriyle piyasaların kapalı olduğu saatlerde 6,47'yi görmesinin ardından gerileyen dolar/TL, bugün 5,81 civarında işlem görüyor.



Euro/TL de 6,45 seviyesinden işlem görüyor.



Ticaret savaşı nedeniyle oluşan küresel riskten kaçış eğiliminin kur savaşı ile devam edeceği endişeleri Asya piyasalarında TL'nin sert değer kaybetmesine neden olsa da bu kayıp kalıcı olmadı.