DOLARDA SON DURUM...
Dolar ve Euro bugün...
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Dolar - euro kaç TL? 1 Ekim 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
Dolar, 1 Ekim 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,6572 lira alış fiyatıyla işlem görürken, dolar satış fiyatı 5,6594lira seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,1621 lira alış fiyatı, 6,1662 satış fiyatı seviyesinde işlem görüyor.
Ayrıntılar geliyor....
Etiketler : Dolar, euro, son durum, 1 Ekim 2019
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