Lefkoşa22 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. DOLARDA SON DURUM...
DOLARDA SON DURUM...

DOLARDA SON DURUM...

Dolar ve euro...

A+A-

Dolar - euro kaç TL? 13 Kasım 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'de Donald Trump ile yapacağı görüşmeyi izleyen piyasalarda dolar/TL 5,77 lirada seyrediyor.

Euro/TL ise 6,35'ten işlem görüyor.

Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.