DOLARDA SON DURUM...
Dolar ve euro...
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Dolar - euro kaç TL? 13 Kasım 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'de Donald Trump ile yapacağı görüşmeyi izleyen piyasalarda dolar/TL 5,77 lirada seyrediyor.
Euro/TL ise 6,35'ten işlem görüyor.
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