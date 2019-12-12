DOLARDA SON DURUM...
Yeni güne böyle başladı...
A+A-
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8060 liradan, euro 6,4740 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,8040 liradan alınan dolar, 5,8060 liradan satılıyor. 6,4720 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,4740 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8070 lira, euronun satış fiyatı ise 6,4410 lira olmuştu.
Etiketler : dolar, euro, son durum, 12 Aralık 2019, dolar ne kadar oldu
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.