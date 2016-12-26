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DOLARDA SON DURUM...

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DOLARDA SON DURUM...
Üst üste yedi kez...

Noel tatilinin etkisiyle küresel piyasaların kapalı olması dolar/TL’de de sakin bir hava yaratıyor. Dolar haftaya 3.51 seviyesinden başladı.

Dolar TL saat 07:43’te 3.5147/3.5157 TL’den işlem görüyor. Euro aynı saatlerde 3.6707/3.6837 TL seviyesinde. Sterlin sabah saatlerinde  4.3186/ 4.2962 TL seviyesinde.

Kapalıçarşı’da gram altın 128 TL’den, çeyrek altın 212 TL’den, yarım altın 425 TL’den, tam altın ise 841 TL’den alıcısını bekliyor.

AÇIK OLANLARDA İŞLEM DÜŞÜK

Reuters’ın bildirdiğine göre; ABD borsalarının geçen haftayı yükselişle kapatmasının ardından Japonya’nın Nikkei endeksi yende süregelen değer kayıplarının etkisiyle bankacılık ve ihracatçı şirketlerin hisselerinde kaydedilen düşüşe paralel geriledi. Asya, Avrupa ile Kuzey ve Güney Amerika kıtasındaki belli başlı birçok piyasa bugün Noel tatili nedeniyle kapalı olacak. Açık olan piyasalarda ise işlem hacimleri düşük seyrediyor.

Uzmanlar yüzde 0.1 kayıpla 19,408.48 puanda bulunan Nikkei endeksinin, gerileyen hacimler nedeniyle hafta boyunca bu seviyelerde kalmasının beklendiğini belirttiler. Bu seviyelerden kapanması halinde Nikkei endeksi art arda beşinci defa yıllık bazda yükseliş kaydetmiş olacak.

ÜST ÜSTE YEDİ KEZ YÜKSELDİ

ABD borsaları ise geçen haftayı başkan seçilen Donald Trump’ın uygulayacağı tahmin edilen ekonomik büyümeyi destekleyici politikların etkisiyle bir süre önce başlayan yükselişi sürdürdü. Tarihi 20,000 seviyesine yaklaşan Dow Jones endeksi haftalık bazda art arda yedinci defa yükseliş kaydetti.

Wall Street Trump’ın 8 Kasım seçimlerini kazanmasından bu yana yeni yönetimin piyasaları daha da serbestleştireceği ve altyapı yatırımlarını artıracağı beklentileriyle yükselirken Dow Jones endeksi yıl başından bu yana yüzde 14, S&P 500 yüzde 11 yükseliş kaydetti.

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