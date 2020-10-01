Dolarda son durum! İşte rakamlar...

Dolar/TL 7.65 seviyesine kadar inerken, euro/TL de 9.01 bandında seyrediyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO), IHS Markit tarafından derlenen eylül ayı imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksini (PMI) yayımlayacak. PMI büyümenin öncü verisi olarak kabul ediliyor.

Dolar/TL dolardaki zayıf seyirle birlikte gelen gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki değer kazancı ile güne düşüşle başladı. Küresel piyasalarda hisseler ABD destek paketi için umutların artmasıyla yukarı yönlü hareketini sürdürmeye çabaladı ancak ABD başkanlık seçimleri öncesi artan belirsizlik ve Japonda hisse piyasasındaki teknik sorunlar kazanımları sınırladı.

Dolar güçlü ABD istihdam verisi ve koronavirüs yardım paketinde ilerleme kaydedildiğine yönelik açıklamaların yatırımcıların risk iştahını artırmasıyla bir haftanın en düşük seviyesinde seyrederken düşüş baskısına karşı koymaya çalışıyor. Dolar endeksi 94’lü seviyelerden 93.6’ya kadar geriledi.

Dolar/TL gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki iyimserlikle 7.8555 seviyesindeki tarihi zirvesinden yönünü aşağı çevirdi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) sürpriz faiz artışı, BDDK'nın swap kısıtlamaları ve aktif rasyosunu gevşetme adımlarının ardından dün mevduatta stopaj yıl sonuna kadar düşürüldü. Ayrıca dün altın ve döviz işlemlerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) de %1'den binde 2'ye indirildi.

Yerli yatırımcı için TL'yi daha cazip ve yabancı yatırımcı için daha Türkiye'yi daha güvenilir bir piyasa kılması açısından piyasalarda bu adımlar bekleniyordu.

ABD EKONOMİSİ REKOR DARALMA

ABD ekonomisi, corona virüsünden kaynaklanan aksamalar nedeniyle ikinci çeyrekte en az 73 yılın en sert daralmasını kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre GSYH ikinci çeyrekte %31.7 daralmadan %31.4 daralmaya revize edildi. Bu düşüş hükümetin 1947’de verileri izlemeye başlamasından bu yana GSYH’deki en büyük düşüş. ABD ekonomisinin daha önce ikinci çeyrekte %31.7 oranında daraldığı bildirilmişti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 168 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7 azalarak 12 milyar 464 milyon dolar, ithalat %20,4 artarak 18 milyar 742 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %168,2 artarak 2 milyar 341 milyon dolardan, 6 milyar 278 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ağustos ayında %85,0 iken, 2020 Ağustos ayında %66,5'e geriledi.

YEP SONRASI NORMALLEŞME ADIMLARI

Dün açıklanan YEP'e göre hükümet corona virüsü salgınından toparlanan ekonominin bu yılı %0.3 büyüme ile tamamlayacağını, sonrasında hızlı toparlanacağını öngörürken; salgına bağlı “kötümser senaryoda” ise ekonominin bu yıl %1.5 daralabileceğini tahmin ediyor.

YEP'in tanıtım toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, corona virüsü salgının TL'de değer kaybı, enflasyonda düşüşün durması ve turizm gelirlerindeki sert düşüş nedeniyle cari işlemler dengesinde bozulma olarak yansıdığına dikkat çekerken normalleşme adımlarının ise süreceğini söylemişti.

DÖVİZ MEVDUATLARININ TL’YE ÇEVRİLMESİ ÖNEMLİ

Bankacıların dikkat çektiği bir diğer nokta ise, uzun süredir döviz mevduatlarını aralıksız artırmayı tercih eden ve 218 milyar dolarla tarihi zirveye çıkaran lokallerin son günlerde bir miktar TL'ye geçtiği yönünde.

Yabancı yatırımcı ağırlığının oldukça azalmasıyla birlikte Türkiye piyasalarında lokallerin döviz mevduatlarının ne kadarını TL'ye çevirecekleri TL açısından kritik öneme sahip. Avrupa Birliği ile Akdeniz kaynaklı tansiyon bugün fiyatlamalara geçen haftaki kadar olumsuz yansımıyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

Altın fiyatları dolardaki gerileme ve ABD’de corona virüsü yardım paketi üzerinde mesafe katedildiğine yönelik işaretlerin altını daha çekici hale getirmesiyle yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.3 yükselerek 1,891.10 dolardan işlem görürken eylül ayında 2016 yılından beri aylık en büyük düşüşünü kaydettikten sonra ekim ayına artıda başladı.

ABD altın vadeli işlemleri %0.1 yükselerek 1,897.30 dolar seviyesini gördü.

sözcü.com.tr