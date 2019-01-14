DOLARDA TRUMP HAREKETLİLİĞİ!

Dolar/TL ne kadar oldu? Dolarda Trump hareketliliği!

Dolar güne yükselişle başladı, dolar kaç lira oldu sorusunun cevabı haberimizde yer alıyor. Küresel büyüme endişelerinin yanı sıra Suriye ve ABD ile ilişkiler kaynaklı jeopolitik risklerin de geçen hafta olduğu gibi baskılamaya devam ettiği dolar/TL haftaya 5.54'nin üzerini test ederek başladı.

Dolar geçen haftaya 5.34’lü seviyelerden başlayan dolar/TL 5.5450’ye kadar yükseldikten sonra haftayı 5.50’nin hemen altında tamamlamıştı. TL yılbaşından bu yana gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Türkiye ziyareti ve Suriye konusunda ABD ile tekrar karşı karşıya gelinebileceği endişeleri geçen hafta TL’yi baskı altında bırakmıştı.

Dolar ne kadar oldu?

Dolar 5.5297/5.5213'den euro/TL 6.3442/6.3438'den işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Suriye’deki Kürtlere saldırması halinde Türkiye’nin ekonomik açıdan “harap” olacağını ifade ederken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise ABD’nin Türkiye ile stratejik ortaklığa itibar etmesini beklediğini söyledi.

ABD’nin Suriye’den geri çekilmesi hakkında gece saatlerinde Twitter’da yaptığı açıklamalarda Trump, “Suriye’den son derece gecikmiş geri çekilmeye başlarken IŞİD’den geride kalanları pek çok taraftan vurmaya devam ediyoruz. Tekrar güçlenirse yakındaki bir üsten tekrar saldırırız. Kürtleri vuracak olursa Türkiye ekonomik olarak harap olur. 20 mil güvenli bölge oluşturacak olurlarsa…” dedi.

Öte yandan Türkiye ve ABD arasında Suriye’deki gelişmeler, terörle mücadele ve konsolosluk konularında temaslarda bulunmak üzere 5 Şubat’ta bir Türk heyetinin ABD’ye gideceği belirtildi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Başta Çin olmak üzere küresel büyüme endişeleri ve ticaret savaşları global risk iştahını zayıflatmış durumda. Buna Türkiye’ye özgü seçim öncesi riskler ve ABD ile ilişkiler eklenmesiyle TL’de baskının süreceğini düşünüyoruz” dedi ve ekledi:

“Yıla 5.30’lu seviyelerde başlayan dolar/TL bugünlerde 5.50’li seviyelerde seyrediyor. Yukarıda 5.65 seviyesi önemli. Bu seviyenin üzerindeki kapanışlar yükseliş eğilimini kuvvetlendirebilir. Şu an belirgin riskler olsa da henüz bu seviyelerin kısa sürede test edileceğini öngörmüyoruz. TCMB’nin bu haftaki faiz kararındaki söylemler piyasalarda yakından takip edilecek belirleyici olacaktır.”

Geçen hafta piyasalarda seçim öncesi kamu harcamalarının artacağı endişeleriyle mali diplin tedirginliği ve jeopolitik risklerin baskısı hissedilmişti.