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DOLARDA UFAK HAREKETLİLİK!

DOLARDA UFAK HAREKETLİLİK!

Döviz...

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Dolar - euro kaç TL? 7 Kasım 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL 5,74'ün üzerinde hareket ediyor.

Bankalararası piyasada dolar dün 5,77 seviyesinin üzerine çıksa da yeniden 5,75'in altına inmişti.

Euro/TL de 6,36 civarında seyrediyor.
 

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