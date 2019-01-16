DOLARDA YATAY SEYİR
Dolar ve Euro bugün...
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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,42 seviyesinden alıcı buluyor.
Dün 5,4255-5,4695 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 5,4365'ten tamamladı.
Euro/TL de yüzde 0,11 azalışla 6,1951'den alıcı buluyor.
İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşması, dün İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedildi. Oylama sonrası sterlin/dolar paritesi, 1,2668'e gerilemesinin ardından bugün 1,2882 seviyesinde dengelendi.
Etiketler : Dolar, Euro, TL, döviz ne kadar oldu, 16 Ocak 2019
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