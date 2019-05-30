DOLARDA YATAY SEYİR
Dolar ve euro bugün...
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Dolar - euro kaç TL? 30 Mayıs 2019'da dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Önceki haftaları yükselişle sürdüren dolar bu haftaki yatay seyrine devam ediyor.
Dün bankalararası piyasada 6 liranın altını test eden dolar/TL, güne 6,01'den işlem görerek başladı.
Euro/TL ise 6,70 civarında seyrediyor.
Uzmanlar, yurt içi ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,0350'nin önemli destek konumuna geldiğini, 6,0870 ve 6,1090 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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