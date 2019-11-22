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DOLARDA YATAY SEYİR!

DOLARDA YATAY SEYİR!

Dolar...

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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dün 5,6825 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü 5,70'in hemen altında tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyirle 5,70 seviyesinde işlem görüyor. 

Euro/TL de 6,31'de seyrediyor.

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