DOLARDA YATAY SEYİR!
Dolar...
A+A-
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dün 5,6825 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü 5,70'in hemen altında tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyirle 5,70 seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL de 6,31'de seyrediyor.
Etiketler : dolar, euro, son durum, dolar ne kadar oldu, 22 Kasım 2019
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.